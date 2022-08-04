أنشيلوتي قبل مواجهة فرانكفورت: سنقاتل على السداسية

وقال "كارليتو" في مقابلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا): "لدينا بعض العيوب مقارنة بآينتراخت الذي بدأ موسمه في وقت مبكر، لكننا سنلعب من أجل الفوز".واضاف: "نحن نتطلع إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف، تعزز انتصارات العام الماضي ما نريده، لكن علينا التركيز على المباريات المقبلة. هناك ستة ألقاب على المحك في الموسم المقبل ونريد القتال من أجلها جميعا".وسينافس الريال على 6 ألقاب هي السوبر الأوروبي والسوبر المحلي والدوري والكأس المحليين وكأس العالم للأندية بجانب دوري الأبطال.وتابع أنشيلوتي: "قدم آينتراخت شيئا مميزا العام الماضي، لأنه لم يكن بين المرشحين. قدم لاعبوه مباريات رائعة، حيث تغلبوا على برشلونة في كامب نو بأسلوب الهجوم المضاد، مع تركيز كبير في الدفاع ونقل الكرة بسرعة عالية، كما سجل ريال مدريد أيضا لحظات لا تنسى، من خلال "ريمونتادا" في أكثر من مباراة في دوري أبطال أوروبا حتى توج بالبطولة في نهاية المطاف".وأردف: "نحن مستعدون. الفريق بالفعل في أفضل حالاته".وأقر أنشيلوتي بأن "انضمام أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني يمثل دعما قويا للفريق الملكي، إلا أنه ذكر أيضا أنه فقد عناصر صنعت التاريخ في ريال مدريد".