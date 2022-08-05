وزارة الشباب والرياضة تصدر توضيحاً بشأن تعرض تمثال الراحل أحمد راضي الى الكسر

السومرية نيوز – بغداد

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، توضيحا بعد الانباء التي تحدثت عن تعرض تمثال الراحل أحمد راضي إلى الكسر.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن"قوة حماية ملعب الشعب الدولي تنفي ما تناولته بعض المواقع الخبرية حول تعرض تمثال نجم منتخبنا الوطني السابق الاسطورة الراحل أحمد راضي للكسر"، مؤكدة أن "التمثال على وضعه الطبيعي ولا صحة تماما للانباء والصور التي تناولتها قنوات اخبارية حول تعرض التمثال للكسر".

ودعت الوزارة "وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية اثناء نقلها للاخبار واخذها من مصدرها الموثوق تجنبا للوقوع في الخطأ".