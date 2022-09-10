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دهوك يعود إلى دوري الأضواء على حساب بغداد
Alsumaria Tv
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تغلب نادي دهوك، اليوم السبت، على نادي أمانة بغداد، بهدفين نظيفين، ليتأهل بذلك إلى الدوري العراقي الممتاز 2022 / 2023.
وسجل لدهوك في مباراة الـ(بلاي أوف) برنس اوبوكو في الدقيقة (15)، فيما جاء الهدف الثاني عبر اللاعب كريم دلي عند الدقيقة (80) من عمر المباراة.
وتأهل نادي دهوك بعد هذا الفوز إلى الدوري العراقي الممتاز 2022 / 2023.
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