بعد أمريكا المفتوحة.. ترتيب مصنفي التنس العشرة الأوائل

وانضم ألكاراز بالتالي إلى قائمة اللاعبين الإسبان، الذين اعتلوا الصدارة في منافسات الرجال، إلى جوار كارلوس مويا وخوان كارلوس فيريرو ورافائيل نادال.ومع اعتزال السويسري روجر فيدرر، ومعاناة الصربي نوفاك ديوكوفيتش من المتاعب، بسبب عدم حصوله على لقاح كوفيد-19، استغل اللاعبون الشباب الفرصة كي يتقدموا في الترتيب العالمي.وكانت البداية مع الروسي دانييل ميدفيديف، الذي تولى القيادة، قبل أن تنتقل إلى ألكاراز وخلفه رود.وجاء التصنيف العالمي، الصادر اليوم الاثنين، على النحو التالي:1 كارلوس ألكاراز (6.740 نقطة).2 كاسبر رود (5.850 نقطة).3 رافائيل نادال (5.810 نقطة).4 دانيل ميدفيديف (5.065 نقطة).5 ألكسندر زفيريف (5.040 نقطة).6 ستيفانوس تسيتسيباس (4.810 نقطة).7 نوفاك ديوكوفيتش (3.570 نقطة).8 كاميرون نوري (3.550 نقطة).9 أندريه روبليف (3.390 نقطة).10 هوبرت هوركاتش (3.355 نقطة).