الكشف عن الزي الجديد لاسود الرافدين

وفضل الاتحاد العراقي الإبقاء على اللونين الأخضر والأبيض لقمصانه الأساسية أو الاحتياطية.وتم الاتفاق مع إحدى الشركات لتجهيز المنتخبات العراقية بالملابس الرياضية والأدوات التي تحتاجها في البطولات المختلفة.يذكر أن المنتخب العراقي سيشارك اعتبارا من ال23 من أيلول الجاري، بمنافسات بطولة الأردن الرباعية.وسيلاقي شقيقه العماني في المباراة الأولى، على أن يلتقي في المواجهة الثانية مع أحد المنتخبين الأردني أو السوري في ال27 من الشهر ذاته.وسيعود مجددا للمباريات الدولية الودية في أيام الفيفا، بمواجهة المكسيك في التاسع من تشرين الثاني المقبل، وستقام المواجهة بمدينة جيرونا الإسبانية.