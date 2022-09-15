راموس يعود لصفوف المنتخب الاسباني بعد فترة غياب كبيرة

أكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية ، أن المدرب الوطنى لويس إنريكي المدير الفني للماتدور الاسباني وضع اسم راموس ضمن قائمته الأولية، حيث سيعلن عن القائمة النهائية لتوقف سبتمبر الجاري غدًا الجمعة، بحضور راموس .وأوضحت الصحيفة أن راموس خاض مباراته الدولية الأخيرة أمام كوسوفو في 31 مارس 2021، وابتعد من وقتها.وأصيب سيرجيو خلال الشهور الستة الأخيرة من مسيرته مع ريال مدريد، بالإضافة إلى موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، ليغيب عن المباريات الدولية تمامًا، كما اعتبره لويس إنريكي غير لائق بدنيًا واستبعده من قائمة يورو 2020 الصيف الماضي.ويخوض إسبانيا مباراتين في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، الأولى أمام سويسرا ، والأخرى أمام البرتغال في سرقسطة ومدينة براجا على الترتيب.وخاض راموس 10 مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، منها 9 كأساسي.وشارك راموس في 180 مباراة دولية مع إسبانيا أولها عام 2005 بفارق 16 مباراة عن الكويتي بدر المطوع.