هالاند الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال آب

ووصل هالاند إلى مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند هذا الصيف، وسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات له في أغسطس/آب.ولم يستغرق هالاند وقتًا طويلاً للتسجيل في البريميرليج، حيث سجل هدفين في أول ظهور له خارج ملعبه على وست هام.وبعد أن غاب عن هز الشباك أمام بورنموث، وهي المباراة التي لمس فيها الكرة 8 مرات، عاد هالاند للتسجيل بهدف أمام نيوكاسل، قبل تسجيل ثلاثية في مرمى كريستال بالاس.وسجل هالاند، هاتريك في شباك نوتنجهام فورست في غضون 24 دقيقة.وأصبح هالاند، اللاعب العاشر الذي يفوز بالجائزة في أول شهر له بالبريميرليج، حيث انضم إلى لائحة تضم لاعبين مميزين أمثال يورجن كلينسمان وروبي كين ودييجو كوستا وبرونو فيرنانديز.