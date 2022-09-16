اليمن يقسو على جوام في آسيوية الشباب

ورفع اليمن رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط من 3 مباريات خاضها حتى الآن، بدأت بالتعادل أمام فلسطين (2-2) ثم الفوز على لاوس (2-1) وجوام (10-1).ويحتاج المنتخب اليمني لضمان تأهله للفوز على اليابان في المباراة الأخيرة التي ستجمعهما الأحد المقبل.وكان منتخب اليابان قد فاز اليوم الجمعة على المنتخب الفلسطيني بنتيجة (8-0).ويتصدر المجموعة منتخب اليابان برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، ويحل المنتخب اليمني خلفه برصيد 7 نقاط.ثم المنتخب الفلسطيني برصد 4 نقاط ولاوس برصيد 3 نقاط وأخيرا جوام بدون أي نقطة.