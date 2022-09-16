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المانيا تطالب بأقصاء بيلاروسيا من تصفيات كأس أمم أوروبا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
طالبت وزيرة الداخلية الألمانية، والتي تتضمن حقيبتها الوزارية الرياضة نانسي فيزر،اليوم الجمعة، عبر رسالة بعثتها لأليكساندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تطالب فيها بإقصاء بيلاروسيا من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024).
وذكرت مجلة "دير شبيجل" الالمانية، انه "جاء في خطاب فيزر لرئيس (يويفا): "ليس فقط روسيا التي تشن حربا عدوانية تنتهك القانون الدولي، لكن هناك أيضا بيلاروسيا، وهي داعم كبير للقيادة الروسية، ويجب استبعادها من كل البطولات الدولية ومباريات كرة القدم".
وستستضيف ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024).
وعلى عكس باقي الاتحادات الرياضية التي استبعدت بيلاروسيا أيضا، استبعد (يويفا) روسيا فقط من المنافسات والبطولات، بسبب غزو أوكرانيا.
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