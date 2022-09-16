شباب لبنان يتعرض لخسارة قاسية امام طاجيكستان في كأس اسيا

وشهدت المباراة التي جرت على الملعب الجمهوري المركزي، سيطرة طاجيكية على مجريات اللقاء.وافتتح منتخب طاجيكستان التسجيل في الدقيقة 14، إثر ركلة ركنية حولها ميهربون بتسديدة داخل المرمى.وحاول لبنان العودة إلى اللقاء من خلال محمد صادق، الذي راوغ دفاعات طاجيكستان وسدد كرة قوية أنقذها الحارس في الدقيقة 35.وأضاف فتحولو الهدف الثاني لصالح طاجيكستان في الدقيقة 44، إثر ركلة ركنية ارتدت من حارس لبنان، وأكملها فتحولو هدفا ثانيا في شباك رامي مجلي.وفي الدقيقة 74، طرد حكم المباراة كلا من محمد الموسوي من لبنان واورازودي من طاجيكستان، بسبب التدافع بينهما.