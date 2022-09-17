ريال مدريد يسعى لاستضافة "مباراة الحلم" بين نجمي التنس

فرغم أن إعلان فيدرر اعتزاله التنس لا يزال حديثا، ولم يمر عليه سوى ما يزيد قليلا عن 24 ساعة، إلا أن هناك العديد من العروض لحفل وداع الأسطورة.وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "ESPN" مساء اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يريد استضافة مباراة استعراضية بين فيدرر ونادال، بعد تجديد ملعب سانتياجو برنابيو.وأشارت الشبكة إلى أن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، يستهدف تسجيل رقم قياسي للحضور الجماهيري لمباراة تنس، وذلك بتواجد 80,000 متفرج في مواجهة فيدرر ونادال.ويعد النجمان السويسري والإسباني أبرز لاعبي التنس عبر التاريخ، إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.