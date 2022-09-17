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قبيل مباراة اليوم.. وجه جديد في تدريبات برشلونة
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السومرية نيوز - رياضة
اختتم نادي برشلونة، تحضيراته لخوض مواجهة إلتشي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وشارك في المران، جميع اللاعبين المتاحين، بجانب ظهور وجه جديد وهو أندير أسترالاجا لاعب فريق الشباب.
وكان جافي نجم المران، وذلك بعد تجديد عقده مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2026.
ويسعى العملاق الكتالوني لتعويض الهزيمة ضد بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الليجا، قبل فترة التوقف الدولي.
ويحتل برشلونة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر والغريم التقليدي ريال مدريد.
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