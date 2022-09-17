البوندسليجا.. ميونخ يخسر أمام فريق مغمور ودورتموند نحو صدارة مؤقتة

وفي باقي المباريات فاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتجارت 3 /1 وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه فيردر بريمن 1/ 1.ورفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات ليتقدم إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على يونيون برلين الوصيف، والذي يواجه فولفسبورج غدا الأحد ونقطتين على فرايبورج صاحب المركز الثالث والذي يلتقي مع مضيفه هوفنهايم غدا أيضا.كما يتفوق دورتموند بفارق ثلاث نقاط على بايرن صاحب المركز الرابع.