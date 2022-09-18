آرسنال يعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي

فاز آرسنال على مضيفه برينتفورد 3-0 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستعيد بذلك صدارة الترتيب.





وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 18 نقطة، في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وتوتنهام، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 9 نقاط في المركز التاسع.

وأحرز أهداف المباراة ويليام صليبا (17) وجابرييل جيسوس (28) وفابيو فييرا (49).وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 18 نقطة، في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وتوتنهام، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 9 نقاط في المركز التاسع.