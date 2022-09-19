ميسي يواصل كتابة التاريخ.. رقم مميز في الدوريات الكبرى

السومرية نيوز – رياضة

عاد فريق باريس سان جيرمان بفوز صعب من ملعب نادي ليون، بتغلبه عليه بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد لحساب الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الخامسة، ليهدي فريقه النقاط الثلاث. وبفضل هذا الفوز، حافظ باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي ليون عند النقطة الـ13، ليحتل المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف على نادي ليل. وتُعد هذه المباراة رقم 100 في الدوري الفرنسي للنجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، بينما حقق ميسي إحصائية لافتة؛ إذ أصبح أول لاعب يكمل 1000 مراوغة ناجحة ابتداء من موسم 2015-16 في الدوريات الخمسة الكبرى.

