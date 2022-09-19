Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بينهم قادة.. مقتل 45 عنصراً من "جبهة النصرة" في إدلب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مدافع نيس يُطرد بعد 9 ثوانٍ.. هل هو أسرع طرد في تاريخ الكرة؟

رياضة

2022-09-19 | 04:47
مدافع نيس يُطرد بعد 9 ثوانٍ.. هل هو أسرع طرد في تاريخ الكرة؟
828 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أشهر الحكم باستيان ديشبي بطاقةً حمراء مباشِرةً في وجه مدافع نادي نيس، جان كلير توديبو (22 عامًا) بعد 9 ثوانٍ فقط من انطلاق مباراة نيس وأنجيه اليوم الأحد ضمن لقاءات الأسبوع الـ7 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعرقل توديبو مهاجم أنجيه، السنغالي عبد الله سيما، في الثانية الـ5 من انطلاقة المباراة عندما كان على وشك الانفراد بمرمى نيس، لينال توديبو أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم الفرنسية على الإطلاق.
 
انتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "أليانز ريفيرا" بفوز أنجيه بهدف نظيف من توقيع الجزائري نبيل بن طالب في الدقيقة 43، في حين أن الحكم ديشبي طرد المغربي سفيان بوفال لاعب أنجيه في الدقيقة 62 لحصوله على بطاقتين صفراوين.
 
توديبو ينال أسرع طرد في تاريخ الدوري الفرنسي
حسب صحيفة "ليكيب"، أصبح توديبو صاحب أسرع طرد في تاريخ الدوري الفرنسي منذ انطلاقته موسم 1932-1933.
 
هل توديبو صاحب أسرع طرد في تاريخ كرة القدم؟
طبقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن أسرع طرد رُصِد في تاريخ كرة القدم يعود إلى الإيطالي جيوزيبي لورنزو لاعب نادي بولونيا، عندما تم إقصاؤه بعد 10 ثوانٍ من انطلاقة المباراة أمام بارما موسم 1990-1991 في الدوري الإيطالي.
 
واستنادًا إلى بيانات "غارديان" فإن طرد توديبو يسبق لورنزو بثانية واحدة، ما يجعل اللاعب الفرنسي الشاب جان كلير توديبو صاحب أسرع طرد في تاريخ كرة القدم.
بطاقة حمراء بعد "0" ثوانٍ من اللعب!
 
نال الإنجليزي، كيث غليبسي، جناح نادي شيفيلد يونايتد، بطاقة حمراء بعد ثوانٍ معدودات من مشاركته بديلًا أمام ريدينغ موسم 2006-2007 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والطريف أنه لم يشارك ولو لثانية واحدة في اللعب.

فبعد نزول غليبسي إلى الميدان، وقبل أن يتم استئناف اللعب برمية تماس لصالح شيفيلد يونايتد، تشابك غليبسي بالأيدي مباشرةً مع كيفين هانت لاعب ريدينغ، ما جعل الحكم يُشهر البطاقة الحمراء ويُقصي اللاعب من الميدان.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا اليوم
36.5%
04:31 | 2022-09-18
الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا اليوم
04:31 | 2022-09-18
الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً للقوات الأمنية
18.44%
12:40 | 2022-09-18
الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً للقوات الأمنية
12:40 | 2022-09-18
بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد
Play
16.67%
15:18 | 2022-09-17
بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد
15:18 | 2022-09-17
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء كاملة خلال جلسة اليوم
12.02%
08:51 | 2022-09-19
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء كاملة خلال جلسة اليوم
08:51 | 2022-09-19
الرئيس الإيراني يتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية
8.19%
01:41 | 2022-09-19
الرئيس الإيراني يتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية
01:41 | 2022-09-19
مفاجأة تخص روسيا.. الناتو يعترف
8.17%
15:00 | 2022-09-17
مفاجأة تخص روسيا.. الناتو يعترف
15:00 | 2022-09-17
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: أسبوع حاسم ينتظر تشكيل الحكومة وتوجه سياسي لإعادة البرلمان للعمل‎‎
Play
بالفيديو: أسبوع حاسم ينتظر تشكيل الحكومة وتوجه سياسي لإعادة البرلمان للعمل‎‎
07:40 | 2022-09-19
مراقبون: لا يمكن للإطار عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب من دون موافقة التيار ‎‎
Play
مراقبون: لا يمكن للإطار عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب من دون موافقة التيار ‎‎
06:59 | 2022-09-19
بالفيديو: حراك لتفعيل البرلمان ومراقبون يحذرون‎‎
Play
بالفيديو: حراك لتفعيل البرلمان ومراقبون يحذرون‎‎
06:45 | 2022-09-19
بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد
Play
بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد
15:18 | 2022-09-17
بالفيديو: ضغوط اميركية لالغاء قرار بيع نفط الاقليم وتهديدات بعزلة اقتصادية
Play
بالفيديو: ضغوط اميركية لالغاء قرار بيع نفط الاقليم وتهديدات بعزلة اقتصادية
09:26 | 2022-09-16
ما بعد الزيارة الاربعينية.. هدنة الاطار والتيار تنتهي مدتها ومخاوف من عودة التصعيد‎‎
Play
ما بعد الزيارة الاربعينية.. هدنة الاطار والتيار تنتهي مدتها ومخاوف من عودة التصعيد‎‎
08:32 | 2022-09-16
المواكب الخدمية والمفارز الطبية تستمر بتقديم الخدمة للزائرين‎‎
Play
المواكب الخدمية والمفارز الطبية تستمر بتقديم الخدمة للزائرين‎‎
05:59 | 2022-09-15
رواتب بلا اداء.. مليارات الدنانير مقابل نواب عاطلين عن العمل‎‎
Play
رواتب بلا اداء.. مليارات الدنانير مقابل نواب عاطلين عن العمل‎‎
05:17 | 2022-09-15
"أبو رغيف" يصل كربلاء للأشراف على الجهد الاستخباراتي (فيديو)
Play
"أبو رغيف" يصل كربلاء للأشراف على الجهد الاستخباراتي (فيديو)
05:02 | 2022-09-15
بالفيديو: الاطار التنسيقي يكثف من اجتماعاته ويسجل حراكا ملحوظا!
Play
بالفيديو: الاطار التنسيقي يكثف من اجتماعاته ويسجل حراكا ملحوظا!
06:54 | 2022-09-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.