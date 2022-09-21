Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق إيراني يخص تشكيل الحكومة العراقية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

متفوقاً على ميسي.. رونالدو يحقق رقماً قياسياً على مواقع التواصل الاجتماعي

رياضة

2022-09-21 | 03:36
متفوقاً على ميسي.. رونالدو يحقق رقماً قياسياً على مواقع التواصل الاجتماعي
80 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تم اختيار كريستيانو رونالدو كأقوى لاعب كرة قدم على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" والذي سيظهر في مسابقة كأس العالم لهذا العام والمقررة في قطر

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "اختيار رونالدو كأقوى لاعب كرة قدم على "إنستغرام" قبل مونديال قطر، يعود لامتلاك النجم البرتغالي 481 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي أكثر من أي لاعب آخر من المقرر أن يشارك في كأس العالم هذا العام".

وتم إجراء التحليل بواسطة شركة الإحصاء Nielsen Sport، التي قيمت إجمالي عدد المتابعين للاعبين، ونمو المتابعين في العام الماضي، ومعدل المشاركة على الحساب ومتوسط قيمة العلامة التجارية لكل منشور على "إنستغرام".

وارتفع عدد متابعي رونالدو بنسبة 47% تقريبا خلال العام الماضي ولديه معدل مشاركة بنسبة 2.25% في المنشورات، وتقدر قيمة كل منشور بـ3.1 مليون جنيه إسترليني.

وتفوق النجم البرتغالي على منافسه طويل الأمد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لديه 360 مليون متابع وتبلغ قيمة المنشور الفردي 2.3 مليون جنيه إسترليني.

فيما احتل البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان المرتبة الثالثة بـ178 مليون متابع، ويأتي زميله الفرنسي كيليان مبابي في المركز الرابع بـ72 مليون و500 ألف متابع، حيث تبلغ قيمة منشوراتهم الفردية ما يزيد قليلا عن مليون جنيه إسترليني.

كما تم اختيار نجم خط الوسط في المنتخب الإسباني وبرشلونة خافي، كأفضل لاعب مذهل من المقرر أن يظهر في كأس العالم، ويبلغ من العمر 18 عاما ويتابعه 6.2 مليون متابع على "إنستغرام"، بزيادة 5165 ٪ عن العام الماضي.

فيما جاء حساب بطل العالم المنتخب الفرنسي، والذي لديه 11.7 مليون متابع، الفريق الأكثر شعبية، ويضم المنتخب من مبابي وكريم بنزيما وكانتي وبوغبا المتواجدين في قائمة أفضل 10 لاعبين والأكثر متابعة على "إنستغرام".
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

مراقبون: لا امكانية للسيطرة على آفة الفساد
Play
مراقبون: لا امكانية للسيطرة على آفة الفساد
05:07 | 2022-09-21
صلاح الدين: خراب ودمار وغياب لأبسط الخدمات
Play
صلاح الدين: خراب ودمار وغياب لأبسط الخدمات
04:55 | 2022-09-21
الاطار يتمسك بالسوداني والتيار يصر على اجراء الانتخابات المبكرة
Play
الاطار يتمسك بالسوداني والتيار يصر على اجراء الانتخابات المبكرة
04:46 | 2022-09-21
انخفاض منسوب دجلة يكشف مدن تحت الماء
Play
انخفاض منسوب دجلة يكشف مدن تحت الماء
04:38 | 2022-09-21
أسبوع حاسم ينتظر تشكيل الحكومة
Play
أسبوع حاسم ينتظر تشكيل الحكومة
05:44 | 2022-09-20
خلال 24 ساعة.. مصرع واصابة 16 شخصا بحوادث سير مختلفة
Play
خلال 24 ساعة.. مصرع واصابة 16 شخصا بحوادث سير مختلفة
05:14 | 2022-09-20
بالفيديو: أسبوع حاسم ينتظر تشكيل الحكومة وتوجه سياسي لإعادة البرلمان للعمل‎‎
Play
بالفيديو: أسبوع حاسم ينتظر تشكيل الحكومة وتوجه سياسي لإعادة البرلمان للعمل‎‎
07:40 | 2022-09-19
مراقبون: لا يمكن للإطار عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب من دون موافقة التيار ‎‎
Play
مراقبون: لا يمكن للإطار عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب من دون موافقة التيار ‎‎
06:59 | 2022-09-19
بالفيديو: حراك لتفعيل البرلمان ومراقبون يحذرون‎‎
Play
بالفيديو: حراك لتفعيل البرلمان ومراقبون يحذرون‎‎
06:45 | 2022-09-19
بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد
Play
بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد
15:18 | 2022-09-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.