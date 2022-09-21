اثناء الحجامة.. بنزيما يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد (صورة)

السومرية نيوز - رياضة

وجه كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، رسالة لطمأنة جماهير الملكي، حول مدى تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة سيلتك، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وأصيب بنزيما في وتر العضلة النصفية، وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن، أثناء لقاء ريال مدريد ضد سيلتك في الجولة الأولى من دور المجموعات للتشامبيونزليغ في الـ6 من الشهر الجاري.



ونشر بنزيما، عبر حسابه على "تويتر"، صورة له من الظهر، بعد أن قام بعمل حجامة، وكتب عليها "حان الوقت تقريبا".