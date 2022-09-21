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محترف في الدوري التشيكي يعزز صفوف أسود الرافدين
Alsumaria Tv
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وصلَ إلى العاصمةِ الأردنيّة عمان ظهر اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب الوطنيّ والمحترف في صفوفِ نادي سلافاكو التشيكي ميرخاس دوسكي.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تمّ تأمينُ إجراءات وصوله إلى فندقِ الإقامة ملتحقاً بزملائه الذين وصلوا في ساعةٍ مبكرةٍ من فجر اليوم الأربعاء، وهم كل من ريوان أمين ، عباس محمد ، هيران أحمد ، أمير العماري والآي فاضل".
وفي وقت سابق من اليوم، غادر وفد المنتخب الوطني الى العاصمة الاردنية عَمّان، للمشاركة في بطولة الاردن الدولية.
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