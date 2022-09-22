"ليلة ساخنة".. أبرز مواجهات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

السومرية نيوز – رياضة

تقام مساء اليوم الخميس، عدد من مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.







ويلعب في المجموعة الرابعة بالتصنيف الأول منتخب هولندا ضد مضيفه بولندا، كما يلعب منتخب بلجيكا ضد ويلز.



ونرصد في التقرير التالي أبرز ملامح مباريات اليوم الخميس في التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية:



الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة كرواتيا ضد الدنمارك الساعة 21:45 بتوقيت العراق على ملعب (ستاديون بولود) في كرواتيا.



وتقام مباراة بولندا ضد هولندا في التوقيت نفسه على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.



وتقام مباراة بلجيكا ضد ويلز في التوقيت نفسه أيضا على ملعب (الملك بودوان).



ولم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



كرواتيا ضد الدنمارك

يدور صراع مثير بين منتخبي كرواتيا والدنمارك في المجموعة الأولى على صدارة الترتيب والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.



ويحتل منتخب الدنمارك صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة، وسجل المنتخب الدنماركي 6 أهداف وتلقى 3 أهداف.



ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، وسجل المنتخب الكرواتي 3 أهداف وتلقى 4 أهداف.



ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم منتخب فرنسا برصيد نقطتين وخرج من سباق التأهل لدور الأربعة.



وتقابل المنتخبان من قبل في 6 مناسبات، وفاز المنتخب الكرواتي بنتيجة 3/0 في مرحلة المجموعات ببطولة أمم أوروبا 1996، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 وفاز منتخب الدنمارك بنتيجة 3/1 في تصفيات كأس العالم 1998.



وفاز منتخب كرواتيا وديا بنتيجة 2/1 العام 2004، ثم تقابلا في ثمن نهائي كأس العالم 2018 وتعادلا بنتيجة 1/1 وفاز المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 ثم فاز منتخب كرواتيا على حساب مضيفه الدنمارك بنتيجة 1/0 بدوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.



وقال المدرب زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب الدنماركي خلال السنوات القليلة الماضية كان أحد أفضل المنتخبات في أوروبا.



وأضاف: "المنتخب الدنماركي الآن في صدارة الترتيب، وهدفنا أن نحقق الفوز في لقاء الدنمارك لحسم الصدارة على حسابه". وتشهد المجموعة الأولى بالتصنيف الأول مواجهة قوية بين كرواتيا والدنمارك ترسم ملامح التأهل عن هذه المجموعة كما يلعب منتخب فرنسا ضد النمسا.ويلعب في المجموعة الرابعة بالتصنيف الأول منتخب هولندا ضد مضيفه بولندا، كما يلعب منتخب بلجيكا ضد ويلز.ونرصد في التقرير التالي أبرز ملامح مباريات اليوم الخميس في التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية:تقام مباراة كرواتيا ضد الدنمارك الساعة 21:45 بتوقيت العراق على ملعب (ستاديون بولود) في كرواتيا.وتقام مباراة بولندا ضد هولندا في التوقيت نفسه على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.وتقام مباراة بلجيكا ضد ويلز في التوقيت نفسه أيضا على ملعب (الملك بودوان).ولم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.يدور صراع مثير بين منتخبي كرواتيا والدنمارك في المجموعة الأولى على صدارة الترتيب والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.ويحتل منتخب الدنمارك صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة، وسجل المنتخب الدنماركي 6 أهداف وتلقى 3 أهداف.ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، وسجل المنتخب الكرواتي 3 أهداف وتلقى 4 أهداف.ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم منتخب فرنسا برصيد نقطتين وخرج من سباق التأهل لدور الأربعة.وتقابل المنتخبان من قبل في 6 مناسبات، وفاز المنتخب الكرواتي بنتيجة 3/0 في مرحلة المجموعات ببطولة أمم أوروبا 1996، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 وفاز منتخب الدنمارك بنتيجة 3/1 في تصفيات كأس العالم 1998.وفاز منتخب كرواتيا وديا بنتيجة 2/1 العام 2004، ثم تقابلا في ثمن نهائي كأس العالم 2018 وتعادلا بنتيجة 1/1 وفاز المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 ثم فاز منتخب كرواتيا على حساب مضيفه الدنمارك بنتيجة 1/0 بدوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.وقال المدرب زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب الدنماركي خلال السنوات القليلة الماضية كان أحد أفضل المنتخبات في أوروبا.وأضاف: "المنتخب الدنماركي الآن في صدارة الترتيب، وهدفنا أن نحقق الفوز في لقاء الدنمارك لحسم الصدارة على حسابه".

ويعتمد منتخب كرواتيا على تشكيلة تضم حارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش، وأمامه الرباعي جوشكو جفارديول ودوماجوي فيدا وجوزيف يورانوفيتش وبرونو سوسا في خط الدفاع.



ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش، وفي الهجوم إيفان بيريسيتش وأندريه كراماريتش وماريو باشالاتيش.



وقال كاسبر هجولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يكن كل احترام وتقدير للمنتخب الكرواتي موضحاً أن المواجهة تجمع بين فريقين لديهما الطموح للتأهل وستكون صعبة للغاية.



ويعتمد منتخب الدنمارك على تشكيلته التي تضم حارس المرمى كاسبر شمايكل، وأمامه ثلاثي خط الدفاع أندرياس كريستينسن ويواكيم أندرسن وفيكتور نيلسون.



ويقود خط الوسط بيير هويبرج وبجواره كريستيان إريكسين وراسموس كريستنسن وجواكيم موهل، بينما يقود الهجوم مارتن برايثوايت وكاسبر دولبرج وميكيل دامسغارد.



وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق، إن المواجهة ستكون متكافئة وصعبة؛ لأن المنتخب الدنماركي منظم وقوي بدنيا، كما أن منتخب كرواتيا يملك مواهب فردية مثل مودريتش وبيريستش.



وأوضح أن المنتخب الكرواتي وأيضا الدنماركي لديهما طموح التأهل وهو عامل آخر يزيد صعوبة هذه المواجهة بين المنتخبين.



بولندا ضد هولندا

يحتل المنتخب الهولندي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالتصنيف الأول برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل وحيد دون خسارة، وسجل منتخب هولندا 11 هدفا واستقبل 6 أهداف.



ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل وحيد وهزيمة وحيدة، وسجل منتخب بلجيكا 9 أهداف وتلقى 6 أهداف.



ويحتل منتخب بولندا المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم يحتل منتخب ويلز المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



ولم يفز منتخب بولندا على هولندا منذ يوم 2 مايو 1979 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1980، ويسعى المنتخب البولندي لتحقيق الفوز من أجل الوصول للنقطة السابعة أملاً في تعثر بلجيكا ضد ويلز والحفاظ على آمال التأهل.



وقال تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يفكر أولا في دوري الأمم الأوروبية قبل كأس العالم، موضحا أن المنتخب البولندي يسعى لتحقيق الفوز.



ويعتمد منتخب بولندا على تشكيلة تضم حارس المرمى فيوتشيك تشيزني، وأمامه رباعي خط الدفاع كاميل جليك وجان بيدناريك وبارتوسز بيريزنسكي وأركاديوز ريكا.



ويقود خط الوسط جيجوش كريتشوفياك وكارول لينيتي وبيوتر زيلينسكي وعلى الأطراف نيكولا زالوفسكي وبريزيمسلاف فرانكوفسكي، وفي الهجوم روبرت ليفاندوفسكي.



وقال المدرب لويس فان غال المدير الفني لمنتخب هولندا في المؤتمر الصحفي، إن المباراة ستكون صعبة كما أن اللعب أمام مهاجم قدير بقيمة ليفاندوفسكي سيكون اختبارا مهما.



ويعتمد منتخب هولندا على تشكيلة تضم حارس المرمى جاسبر سيليسين، وأمامه فيرجيل فان ديك وماتياس دي ليخت وستيفان دي فري في خط الدفاع.



ويقود خط الوسط تيون كووبميينيرز وبجواره فرانكي دي يونغ وستيفين بيرغوين، وعلى الأطراف دينزيل دومفريس وتيريل مالاسيا وفي الهجوم ممفيس ديباي وكودي جاكبو.



وأوضح محمد اليماني أن منتخب هولندا لديه قدرات مميزة ولكن المنتخب البولندي لن يكون لقمة سائغة على أرضه.



بلجيكا ضد ويلز

يأمل منتخب بلجيكا تحقيق الفوز على حساب ويلز أملا في تعثر المنتخب الهولندي في مواجهة ستكون مشتعلة على صراع الصدارة.



وقال المدرب روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا في المؤتمر الصحفي، إن فريقه سيخوض لقاءين مهمين في وقت محدود وهو أمر سيحتاج لتجهيز جميع اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار في اللقاءين.



ويعتمد منتخب بلجيكا على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا، وأمامه توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين وديدريك بوياتا في خط الدفاع.



ويقود خط الوسط أكسيل فيتسل وبجواره يوري تيليمانس ويمينا تميوتي كاستياني ويسارا يانيك كاراسكو، وفي الهجوم كيفين دي بروين وإدين هازارد وميتشي باتشواي.



وقال المدرب روبرت بيغ المدير الفني لمنتخب ويلز في المؤتمر الصحفي، إن هذه المواجهة بمثابة فرصة مهمة واختبار حقيقي لقدرات فريقه.



ويعتمد منتخب ويلز على تشكيلة تضم حارس المرمى واين هينيسي، وأمامه الثلاثي جو رودون وإيثان إمبادو وبن كابانغو في خط الدفاع.



ويقود خط الوسط جو موريل وبجواره ماتيو سميث وعلى الأطراف جوني ويليامز ونوريتون دافيز، وفي الهجوم كيفير مور ودانييل جيمس وغاريث بيل أو مارك هاريس.



وأشار محمد اليماني إلى أن كفة المنتخب البلجيكي الأرجح للفوز على حساب ويلز، ولكن كرة القدم حافلة بكافة التوقعات.