الروسية سامسونوفا تفوز بدورة طوكيو الدولية للتنس

واحتاجت الروسية المصنفة الـ30 عالميا، لساعتين للفوز على منافستها المصنفة الـ36، بواقع 7-5 و7-5.

For the second time this season, Liudmila Samsonova wins a title without losing a set.



Samsonova beats Wang Xinyu, Elena Rybakina, Garbiñe Muguruza, Zhang Shuai, and Zheng to win #TorayPPO.



She has won 18 of her last 19 matches. 16 of those 18 wins came in straight sets. pic.twitter.com/w6h2Gjg0Cu — WTA Insider (@WTA_insider) September 25, 2022

وهذا اللقب هو الثالث لسامسونوفا هذا العام والرابع في مسيرتها.وكانت صاحبة الـ23 عاما، أحرزت باكورة ألقابها العام الماضي في دورة برلين الدولية، قبل أن تحرز ثلاثة ألقاب هذا العام، حيث توجت في واشنطن وكليفلاند في أغسطس الماضي على حساب الإستونية كايا كانيبي والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش تواليا، واليوم في طوكيو على حساب تشنغ كينيون.