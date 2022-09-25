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الروسية سامسونوفا تفوز بدورة طوكيو الدولية للتنس
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السومرية نيوز - رياضة
توجت الروسية ليودميلا سامسونوفا بلقب دورة طوكيو الدولية للتنس البالغ مجموع جوائزها 750 ألف دولار، بفوزها على الصينية تشنغ كينيون بمجموعتين دون رد، اليوم الأحد في المباراة النهائية.
واحتاجت الروسية المصنفة الـ30 عالميا، لساعتين للفوز على منافستها المصنفة الـ36، بواقع 7-5 و7-5.
وهذا اللقب هو الثالث لسامسونوفا هذا العام والرابع في مسيرتها.
وكانت صاحبة الـ23 عاما، أحرزت باكورة ألقابها العام الماضي في دورة برلين الدولية، قبل أن تحرز ثلاثة ألقاب هذا العام، حيث توجت في واشنطن وكليفلاند في أغسطس الماضي على حساب الإستونية كايا كانيبي والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش تواليا، واليوم في طوكيو على حساب تشنغ كينيون.
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