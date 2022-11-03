"غلوب سوكر".. قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

السومرية نيوز – رياضة

كشفت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2022.



وتواجد في القائمة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

🏆 THE FINALISTS in the BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR category at #GlobeSoccer Awards 2022: Benzema, Courtois, Díaz, Haaland, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Ronaldo and Salah.



PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/4xmjxgUevC to select your winner. pic.twitter.com/BvKb4gE9aI — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 3, 2022

وقلصت اللجنة المنظمة القائمة المبدئية لأفضل لاعب من 25 لاعبًا، إلى 10 لاعبين فقط.

وفيما يلي القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2022:

كريم بنزيما وتيبو كورتوا (ريال مدريد)، ومحمد صلاح ولويس دياز(ليفربول)، وإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، وروبرت ليفاندوفيسكي (برشلونة)، وساديو ماني (بايرن ميونخ)، وكيليان مبابي وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

وفيما يلي قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل ناد للرجال:

الهلال السعودي، فلامنغو البرازيلي، ليفربول، مانشستر سيتي، ميلان، بالميراس، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، روما، والوداد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أفضل لاعب للرجال لهذا العام خلال البث المباشر لحفل جوائز غلوب سوكر في 17 نوفمبر 2022 في دبي.

وأقيمت أول نسخة من جوائز غلوب سوكر العام 2010، وكانت تضم 3 فئات فقط وهي: أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، وأفضل مسيرة مهنية.

وفي 2011 تم إضافة فئة أفضل لاعب في العالم، وحصل عليها في ذلك الوقت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.