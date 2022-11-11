بقيادة ساديو ماني.. الكشف عن قائمة السنغال لكأس العالم 2022

وينافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر، المُقرر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، ضمن المجموعة الأولى، رفقة منتخبات قطر والإكوادور وهولندا.حراسة المرمى: إدوارد ميندي، ألفريد غوميز، سيني دينغ.الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، يوسف صابيلي، فودي بالو توري، بابي أبو سيسي، إسماعيل جاكوبس، فورموس ميندي.الوسط: غانا غوي، شيخو كوياتي، نامباليز ميندي، كريبين دياتا، باب غوي، بابي سار، باثي سيس، مصطفى نام، لوم ندياي.الهجوم: ساديو ماني، إسماعيل سار، بولاي ديا، بامبا ديينغ، فامارا ديديو، نيكولاس جاكسون، إليمان ندياي.