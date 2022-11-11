لمدة عام واحد.. البافاري يمدد عقد حارسه أولريتش

وذكر بايرن ميونخ، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "سفين أولريتش الحارس الثاني بالفريق، وقع على عقد لمدة عام واحد ليبقى لاعبا بالبافاري حتى صيف 2024، إذ كان عقده من المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل".وكان أولريتش قد انضم لبايرن ميونخ في عام 2015 قادما من شتوتجارت الألماني، وخلال تلك الفترة، غادر لينضم إلى هامبورج في عام 2020 لكنه عاد للبايرن بعد عام واحد.وقال أولريتش، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: "سعيد جدا للبقاء في بايرن ميونخ، لقد نما التعاون مع الفريق بأكمله خصوصا مانويل نوير على مر السنوات الماضية".وأضاف: "نحن منسجمون تماما مع بعضنا البعض وأستمتع حقا بعملي، هدفي هو الفوز بالمزيد من البطولات، وهذا ما نحن جميعا هنا من أجله، ولهذا نقدم كل ما لدينا كل يوم".يشار إلى أن "سفين أولريتش خاض 86 مباراة تنافسية مع بايرن ميونخ، بينما فاز بالدوري الألماني 7 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، السوبر الألماني 6 مرات، بجانب لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مرة واحدة".