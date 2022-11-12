تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الاكوادور

تنشر السومرية نيوز، التشكيلةُ الأساسيّة لمنتخبنا الوطنيّ في مواجهته لنظيره الاكوادوري مساء اليوم السبت، في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تجري في العاصمةِ الإسبانيّة مدريد.





ادناه التشكيلة:

وتجري المباراة في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، على ملعب (ميتروبوليتان) الخاص بنادي أتلتيكو مدريد.ادناه التشكيلة: