الحصان الاسود يجتاز السيتي.. كابوس جديد يهدد كبار الدوري الانكليزي

نيوكاسل حقق فوزا ثمينا على تشيلسي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليج.الفوز رفع رصيد نيوكاسل لـ30 نقطة في المركز الثالث، بفارق 7 نقاط خلف أرسنال المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.جاءت هذه الطفرة خلال 13 شهرا فقط تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي، والذي استحوذ على ملكية النادي في أكتوبر/ تشرين 2021.كيف تطور نيوكاسل تحت القيادة السعودية؟الإدارة السعودية بدأت العمل في الميركاتو الشتوي لموسم 2021-2022، حيث أبرمت 5 صفقات بلغت قيمتها نحو 102 مليون يورو.كيران تربيير كان أول الصفقات مقابل 15 مليون يورو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني فضلا عن كريس وود من بيرنلي بـ30 مليون يورو، بجانب البرازيلي برونو جيمارايش، نجم ليون الفرنسي مقابل 42 مليونا.دان بيرن نجم فريق برايتون سابقا انضم لنيوكاسل 15 مليون يورو، ومات تارجت لاعب أستون فيلا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.جاء ذلك بعد التعاقد مع إيدي هاو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، خلفا لستيف بروس، بعقد يمتد حتى صيف 2024، وهو ما أسهم في ظهور الفريق بشكل منظم.تلك الصفقات أسهمت في بقاء نيوكاسل في الدوري الممتاز خلال الموسم الأول تحت القيادة السعودية، حيث أنهى المسابقة بالمركز الـ11 برصيد 49 نقطة.ومع بداية الميركاتو الصيفي الماضي، تم التعاقد مع 5 لاعبين جدد على رأسهم الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بـ70 مليون يورو.صفقة إيزاك تفوقت أيضا على التعاقد مع البرازيلي برونو جيماريش منتصف الموسم الماضي.فضلا عن ذلك، تم التعاقد مع ستيفن بوتمان، قادما من ليل الفرنسي مقابل 37 مليون يورو، وهو أحد أبرز المدافعين هذا الموسم في البريميرليج بجانب تفعيل بند الشراء في عقد الظهير الأيسر مات تارجت بـ17.5 مليون يورو.منافسة كبار إنجلترانجح نيوكاسل في الظهور بشكل لافت للنظر للغاية هذا الموسم، وخاصة أمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل مع مانشستر سيتي في الجولة الثالثة 3-3، وفرض التعادل السلبي على مان يونايتد 0-0 بالجولة الـ11.وفاز نيوكاسل على توتنهام هوتسبير في الجولة الـ13 بنتيجة 2-1، قبل أن يهزم تشيلسي بهدف دون رد، وكان السقوط الوحيد أمام ليفربول بنتيجة 1-2 في الجولة الخامسة.وبجانب ذلك، حقق نيوكاسل نتائج مثيرة تتمثل في الفوز على فولهام 4-1 وبرينتفورد 5-1 وإيفرتون 1-0، وأستون فيلا 4-1 فضلا عن ساوثهامبتون 4-1.أرقام نيوكاسل هذا الموسميعد نيوكاسل الدفاع الأقوى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ استقبل 11 هدفا في 15 مباراة فقط.ويتساوى نيوكاسل مع أرسنال المتصدر، وهو أيضا رابع أقوى خط هجوم خلف مانشستر سيتي والجانرز وتوتنهام برصيد 29 هدفا.وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن نيوكاسل سيكون ضمن المراكز الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي أثناء فترة أعياد الميلاد للمرة الأولى منذ موسم 2001-2002، أي منذ 20 عاما.وألحق انتصار نيوكاسل على تشيلسي رقما سلبيا بـ "البلوز"، حيث أصبحت المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها الفريق اللندني في تحقيق أي انتصار منذ 2012.استمرار الخطةوكالة "بلومبرج" أكدت في بيان نشرته الأربعاء الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرون آخرون، يعتزمون ضخ 70.4 مليون جنيه إسترليني في نادي نيوكاسل.وسيصل بذلك المبلغ الإجمالي المستثمر في النادي من قبل مالكيه إلى 450 مليون جنيه إسترليني، حسب المصدر.وقال دارين إيلز الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل يونايتد في تصريحات منذ أيام قليلة: "نحن في بداية خطة طويلة الأجل تهدف لبناء ناد يمكنه المنافسة باستمرار على أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".صفقات نيوكاسل الجديدةقالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي نيوكاسل يستهدف صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.الصفقات ستشهد التعاقد مع نجم بارز في عالم الساحرة المستديرة، سيرتكز عليه المشروع السعودي، حيث ارتبطت عدة أسماء بالانتقال إلى النادي الإنجليزي مثل إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني.