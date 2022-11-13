Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موقع تركي ينشر صورة امرأة يشتبه بتنفيذها "هجوم إسطنبول"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الحصان الاسود يجتاز السيتي.. كابوس جديد يهدد كبار الدوري الانكليزي

رياضة

2022-11-13 | 05:19
الحصان الاسود يجتاز السيتي.. كابوس جديد يهدد كبار الدوري الانكليزي
1,685 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

شهد الموسم الحالي، تطورا مذهلا في مستوى نيوكاسل يونايتد، بعد النتائج المميزة التي حققها أمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل حقق فوزا ثمينا على تشيلسي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليج.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل لـ30 نقطة في المركز الثالث، بفارق 7 نقاط خلف أرسنال المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

جاءت هذه الطفرة خلال 13 شهرا فقط تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي، والذي استحوذ على ملكية النادي في أكتوبر/ تشرين 2021.

كيف تطور نيوكاسل تحت القيادة السعودية؟
الإدارة السعودية بدأت العمل في الميركاتو الشتوي لموسم 2021-2022، حيث أبرمت 5 صفقات بلغت قيمتها نحو 102 مليون يورو.

كيران تربيير كان أول الصفقات مقابل 15 مليون يورو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني فضلا عن كريس وود من بيرنلي بـ30 مليون يورو، بجانب البرازيلي برونو جيمارايش، نجم ليون الفرنسي مقابل 42 مليونا.

دان بيرن نجم فريق برايتون سابقا انضم لنيوكاسل 15 مليون يورو، ومات تارجت لاعب أستون فيلا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

جاء ذلك بعد التعاقد مع إيدي هاو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، خلفا لستيف بروس، بعقد يمتد حتى صيف 2024، وهو ما أسهم في ظهور الفريق بشكل منظم.

تلك الصفقات أسهمت في بقاء نيوكاسل في الدوري الممتاز خلال الموسم الأول تحت القيادة السعودية، حيث أنهى المسابقة بالمركز الـ11 برصيد 49 نقطة.

ومع بداية الميركاتو الصيفي الماضي، تم التعاقد مع 5 لاعبين جدد على رأسهم الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بـ70 مليون يورو.

صفقة إيزاك تفوقت أيضا على التعاقد مع البرازيلي برونو جيماريش منتصف الموسم الماضي.

فضلا عن ذلك، تم التعاقد مع ستيفن بوتمان، قادما من ليل الفرنسي مقابل 37 مليون يورو، وهو أحد أبرز المدافعين هذا الموسم في البريميرليج بجانب تفعيل بند الشراء في عقد الظهير الأيسر مات تارجت بـ17.5 مليون يورو.

منافسة كبار إنجلترا
نجح نيوكاسل في الظهور بشكل لافت للنظر للغاية هذا الموسم، وخاصة أمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل مع مانشستر سيتي في الجولة الثالثة 3-3، وفرض التعادل السلبي على مان يونايتد 0-0 بالجولة الـ11.

وفاز نيوكاسل على توتنهام هوتسبير في الجولة الـ13 بنتيجة 2-1، قبل أن يهزم تشيلسي بهدف دون رد، وكان السقوط الوحيد أمام ليفربول بنتيجة 1-2 في الجولة الخامسة.

وبجانب ذلك، حقق نيوكاسل نتائج مثيرة تتمثل في الفوز على فولهام 4-1 وبرينتفورد 5-1 وإيفرتون 1-0، وأستون فيلا 4-1 فضلا عن ساوثهامبتون 4-1.

أرقام نيوكاسل هذا الموسم
يعد نيوكاسل الدفاع الأقوى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ استقبل 11 هدفا في 15 مباراة فقط.

ويتساوى نيوكاسل مع أرسنال المتصدر، وهو أيضا رابع أقوى خط هجوم خلف مانشستر سيتي والجانرز وتوتنهام برصيد 29 هدفا.

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن نيوكاسل سيكون ضمن المراكز الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي أثناء فترة أعياد الميلاد للمرة الأولى منذ موسم 2001-2002، أي منذ 20 عاما.

وألحق انتصار نيوكاسل على تشيلسي رقما سلبيا بـ "البلوز"، حيث أصبحت المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها الفريق اللندني في تحقيق أي انتصار منذ 2012.

استمرار الخطة
وكالة "بلومبرج" أكدت في بيان نشرته الأربعاء الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرون آخرون، يعتزمون ضخ 70.4 مليون جنيه إسترليني في نادي نيوكاسل.

وسيصل بذلك المبلغ الإجمالي المستثمر في النادي من قبل مالكيه إلى 450 مليون جنيه إسترليني، حسب المصدر.

وقال دارين إيلز الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل يونايتد في تصريحات منذ أيام قليلة: "نحن في بداية خطة طويلة الأجل تهدف لبناء ناد يمكنه المنافسة باستمرار على أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".

صفقات نيوكاسل الجديدة
قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي نيوكاسل يستهدف صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

الصفقات ستشهد التعاقد مع نجم بارز في عالم الساحرة المستديرة، سيرتكز عليه المشروع السعودي، حيث ارتبطت عدة أسماء بالانتقال إلى النادي الإنجليزي مثل إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الكشف عن عدد الدرجات الوظيفية المُضمنة في الموازنة
25.12%
13:35 | 2022-11-12
الكشف عن عدد الدرجات الوظيفية المُضمنة في الموازنة
13:35 | 2022-11-12
انفجار في أشهر شوارع اسطنبول - عاجل
Play
20.27%
08:42 | 2022-11-13
انفجار في أشهر شوارع اسطنبول - عاجل
08:42 | 2022-11-13
أغلاق جسر &quot;السنك&quot; وسط بغداد
15.81%
15:29 | 2022-11-11
أغلاق جسر "السنك" وسط بغداد
15:29 | 2022-11-11
وزير الداخلية لشيوخ العشائر: من يتعرض للضباط والمنتسبين أثناء الواجب فأنا خصمه
13.91%
06:14 | 2022-11-12
وزير الداخلية لشيوخ العشائر: من يتعرض للضباط والمنتسبين أثناء الواجب فأنا خصمه
06:14 | 2022-11-12
طقس العراق.. عودة هطول الأمطار بدءاً من الغد
13.03%
03:08 | 2022-11-13
طقس العراق.. عودة هطول الأمطار بدءاً من الغد
03:08 | 2022-11-13
السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويوكل المهمة لـ &quot;زاير&quot;
11.86%
05:21 | 2022-11-13
السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويوكل المهمة لـ "زاير"
05:21 | 2022-11-13
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

انفجار في أشهر شوارع اسطنبول - عاجل
Play
انفجار في أشهر شوارع اسطنبول - عاجل
08:42 | 2022-11-13
تقودها امرأة.. "سيارة" تقتحم جدار مدرسة في كربلاء (فيديو)
Play
تقودها امرأة.. "سيارة" تقتحم جدار مدرسة في كربلاء (فيديو)
05:52 | 2022-11-13
وسط استمرار الامطار.. غرق أحياء ومناطق في العاصمة بغداد (فيديو)
Play
وسط استمرار الامطار.. غرق أحياء ومناطق في العاصمة بغداد (فيديو)
02:02 | 2022-11-12
أندلاع حريق داخل فندق في اربيل
Play
أندلاع حريق داخل فندق في اربيل
00:55 | 2022-11-12
مدينة الصدر: واقع تعليميّ بإنتظار إلتفاتة المعنيين
Play
مدينة الصدر: واقع تعليميّ بإنتظار إلتفاتة المعنيين
05:40 | 2022-11-11
البرلمان يستضيف وزيري الزراعة والموارد المائية
Play
البرلمان يستضيف وزيري الزراعة والموارد المائية
12:00 | 2022-11-10
الديوانية: دعوات لتفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية للسيطرة على الفساد
Play
الديوانية: دعوات لتفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية للسيطرة على الفساد
06:30 | 2022-11-10
الكمارك تؤكد: لا وجود لما يسمى بالأمانات الكمركية
Play
الكمارك تؤكد: لا وجود لما يسمى بالأمانات الكمركية
06:00 | 2022-11-10
مديرية الأحوال المدنية‎‎ تستقبل معاملات المواطنين حتى الـ7 مساءً
Play
مديرية الأحوال المدنية‎‎ تستقبل معاملات المواطنين حتى الـ7 مساءً
05:30 | 2022-11-10
مناطق منسية في بغداد تعيش على أمل النهوض والازدهار
Play
مناطق منسية في بغداد تعيش على أمل النهوض والازدهار
04:57 | 2022-11-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.