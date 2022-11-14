بعد 40 عامًا.. البرازيلي سكولاري يعتزل عالم التدريب

وقال سكولاري، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "مباراة بوتافوجو، الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، هي الأخيرة في مسيرتي التدريبية".وأضاف المدير الفني البرازيلي (74 عاما): "سأتجه للعمل الإداري، في منصب لا يعرف عنه الكثير.. لكني سأحاول التعلم في أسرع وقت ممكن".وعمل المدرب المخضرم في 18 ناديا و7 منتخبات وطنية، وخاض ما يقرب من 1700 مباراة، محققا أكثر من 800 انتصار.يذكر أن مسيرة فيليبي سكولاري التدريبية استمرت 40 عامًا، وقاد منتخب البرازيل للتتويج ببطولة كأس العالم 2002، واحتلال المركز الرابع في مونديال 2006 مع منتخب البرتغال، محققا 27 لقبا خلال مسيرته.