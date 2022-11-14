الكشف عن رد فعل مدرب ولاعبي اليونايتد على تصريحات رونالدو "المثيرة"

وكتب "كافيه صولكول" الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يشعر لاعبو مانشستر يونايتد وتين هاج بخيبة أمل شديدة من أسلوب وتوقيت مقابلة رونالدو".وأضاف: "لم يكتشف النادي مسألة إجراء رونالدو للمقابلة، إلا أثناء الاستعداد للعودة من لندن، أمس الأحد، بعد مباراة فولهام".واختتم: "من المرجح الآن أن ينظر مانشستر يونايتد في جميع خياراته فيما يتعلق بمصير رونالدو.. الإدارة واللاعبين لا يفهمون لماذا قال هذه الكلمات في اللقاء. إنهم محبطون للغاية لأنه لا يحترم النادي والمدير الفني واللاعبين بهذه الطريقة في الحديث".وكان "الدون" قد صرح، خلال حوار ناري مع الصحفي ومقدم البرامج الشهير، بيرس مورجان، قائلا: "أنا لا أحترم تين هاج.. لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضًا. المدير التنفيذي من بينهم".أما بالنسبة لبعض أكثر منتقديه صخبا، مثل زميله السابق واين روني، فقال: "لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة.. ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عال.. لن أقول إنني أبدو أفضل منه (ضاحكا)".