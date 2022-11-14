بينهم زيدان اقبال.. كاساس يستدعي 7 لاعبين لمنتخبنا الوطني

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان اللاعبين هم كل من: مصطفى ناظم ، ضرغام إسماعيل ، حسين علي ، أحمد ياسين ، شيركو كريم ، حسين عمار وزيدان إقبال، ومن المؤمل أن يلتحقَ جميعُ اللاعبين يوم غدٍ الثلاثاء بصفوف المُنتخبِ الوطنيّ العائد من اسبانيا.وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن ملعب البصرة الدولي سيستضيف مباراة أسود الرافدين مع كوستاريكا، دون تغييرها إلى ملعب آخر بعد الأنباء التي أشارت في وقت سابق لنقلها إلى بغداد أو أربيل.