اليوم.. المنتخب الكوستاريكي يصل البصرة استعداداً لمواجهة الأسود

وذكر اتحاد الكرة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المباراةُ ستجري مساء يوم غدٍ الخميس في تمام الساعةِ الخامسة عصراً".ودعا الاتحاد، الجمهور العراقي إلى "الحُضورِ الغفير لمؤازرةِ منتخبنا الوطنيّ في هذه المُواجهةِ التي تجمعه مع المنتخبِ الكوستاريكي المشارك في مونديال قطر".وتعدُّ هذه المباراةُ الأولى للملاكِ التدريبيّ الإسبانيّ للمنتخبِ الوطنيّ بقيادةِ خيسوس كاساس.