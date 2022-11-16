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اليوم.. المنتخب الكوستاريكي يصل البصرة استعداداً لمواجهة الأسود
Alsumaria Tv
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يصلُ وفدُ منتخب كوستاريكا إلى مدينةِ البصرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لمُواجهةِ منتخبنا الوطنيّ في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تقام في ملعبِ المدينةِ الرياضيّة.
وذكر اتحاد الكرة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المباراةُ ستجري مساء يوم غدٍ الخميس في تمام الساعةِ الخامسة عصراً".
ودعا الاتحاد، الجمهور العراقي إلى "الحُضورِ الغفير لمؤازرةِ منتخبنا الوطنيّ في هذه المُواجهةِ التي تجمعه مع المنتخبِ الكوستاريكي المشارك في مونديال قطر".
وتعدُّ هذه المباراةُ الأولى للملاكِ التدريبيّ الإسبانيّ للمنتخبِ الوطنيّ بقيادةِ خيسوس كاساس.
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