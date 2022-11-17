خبر صادم.. الغاء مباراة العراق وكوستاريكا لهذا السبب

وقال مصدر رياضي لـ السومرية نيوز، إن "مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم امام المنتخب الكوستاريكي التي كان من المفترض إقامتها اليوم الخميس، ألغيت بشكل رسمي.وبين أن "سبب الإلغاء يعود إلى إن الوفد الكوستاريكي لم يدخل للأراضي العراقية بسبب رفضه ختم جوازات السفر بختم دخول العراق".من جانبه، رئيس الاتحاد الكوستاريكي بعد عودتهم الى الكويت، قال: "قررنا رفض الدخول الى البصرة لأن جوازات سفرنا كانت ستختم بالختم العراقي، الأمر الذي سيؤثر علينا في رحلاتنا الاخرى".وأضاف: "لدينا عقد موقّع مع شركة، وفينا بالتزاماتنا ، لكنهم فشلوا في الامتثال للشرط الذي تم تحديده منذ اليوم الأول"، مبينا: "انا و 66 شخص عبرنا الحدود الكويتية ولكن لم يكن احدا يشعر بالراحة خاصة بعد ان وصلنا الى الحدود العراقية".وأشار الى، أنه"اخبرنا المدرب انه يريد العودة ولا يريد خوض المباراة بعد الشكوك بانعدام الأمن وانعدام الثقة، وحتى اللاعبين طلبوا العودة".وتابع: "لدي بريد إلكتروني يؤكد فيه متعهد المباراة "ريكاردو" أنه لن يكون لدينا أي مشكلة في الختم ، لكنه كان مختلفًا عما وجدناه هناك، هذه أشياء خارجة عن سيطرتنا".وأتم حديثه: "كنا معاً حتى النهاية حيث قرر الجميع العودة بما فيهم المدرب وهذا دليل على وحدتنا".