محذرا من تكرارها في بطولة الخليج.. نائب يطالب بمعرفة أسباب الغاء مباراة وكوستاريكا

وقال المكتب الإعلامي للنائب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " النائب علي شداد طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالوقوف على تداعيات الاسباب التي ادت الى الغاء مباراة المنتخب الوطني العراقي مع منتخب كوستاريكا والتي كان من المؤمل ان تقام على ارض المدينة الرياضية في مدينة البصرة والغيت لأسباب غير مقنعة".وأشار النائب بحسب البيان الى ان "الغاء المباراة يعتبر مؤشر سلبي ونقطة ضعف تسجل على الجهات المعنية بادارة ملف الرياضة في البلد خصوصا وان العراق مقبلٌ على احتضان مباريات خليجي 25 في مطلع العام المقبل".وأكد شداد ان "رئيس الوزراء يجب ان يتدخل بصورة مباشرة ويتابع عن كثب جميع المجريات والاستعدادات لبطولة الخليج وتلافي الاخطاء التي قد تتسبب بحرمان البلد من احتضانها كما حدث مع منتخب كوستاريكا".