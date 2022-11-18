تغييرات في قائمة المنتخب الأرجنتيني لمونديال قطر 2022

وقرر المدرب ليونيل سكالوني؛ الاستعانة بخدمات كوريا عقب تأكد عدم قدرة جناح فيورنتينا نيكولاس غونزاليس؛ على المشاركة في نهائيات المونديال بسبب تعرضه لإصابة عضلية حسب ما جاء في بيان رسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.في حين سيعوض ألمادا زميله خواكين كوريا لاعب إنتر ميلان الإيطالي؛ الذي تم استبعاده هو الآخر من القائمة المونديالية بسبب معاناته من إصابة حسب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.وسيلتحق كوريا وألمادا بصفوف "التانغو" بالدوحة في الساعات القليلة المقبلة، بعدما كانا خارج القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين الخاص بالمونديال، وسيكونان معنيين بمباريات المونديال، رغم أن استدعاء ألمادا لم يكن متوقعا، لا سيما وأن تقارير صحفية أرجنتينية كانت قد تحدثت عن إمكانية استدعاء لاعب مانشستر يونايتد أليخاندرووكان سكالوني، قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية إجراء تغييرات على قائمة الأرجنتين بسبب عدم الجاهزية التامة لبعض اللاعبين، ولعلّه كان يقصد غونزاليس الذي لاحظ عدم جاهزيته التامة خاصة وأن اللاعب غاب عن ودية الإمارات التي جرت، أمس الأربعاء وانتهت بفوز رفاق ميسي 5-0، عكس كوريا الذي شارك بديلا وسجل هدفا.من جهة أخرى، أشارت قناة "تيك سبورت" إلى إمكانية استبعاد لاعب ثالث من قائمة الأرجنتين، ويتعلق الأمر بمدافع إشبيلية ماركوس أكونيا الذي سيتم تقييم حالته الصحية صبيحة الجمعة قبل إعلان القرار النهائي سواء ببقائه أو استبعاده واستدعاء لاعب بديل عنه.