جماهير السعودية تستفز المنتخب الأرجنتيني: "ميسي عذبناه.. هم هم أكلناه" (فيديو)

🚨🎙— جماهير السعودية :



" ميسي عذبناه، هم هم أكلناه ". pic.twitter.com/g1XK73wwcj — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 17, 2022

وانتشر مقطع فيديو لعدد من الجماهير السعودية تهتف "ميسي عذبناه.. هم هم أكلناه".ويفتتح منتخب السعودية والأرجنتين مشوارهما في كأس العالم يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 لحساب المجموعة الثالثة.وتضم المجموعة أيضا بولندا والمكسيك.وبعد مواجهة الأرجنتين سيلعب منتخب السعودية مع بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم مع المكسيك يوم 30 نوفمبر.أما منتخب الأرجنتين فبعد مواجهة السعودية سيلعب مع المكسيك يوم 26 نوفمبر، ثم مع بولندا يوم 30 نوفمبر.وسبق أن لعب المنتخب السعودي مباراة رسمية ضد الأرجنتين وكانت في 1992 في كأس القارات وفاز التانغو 3/1. ولعبا في 2012 وتعادلا سلبيا.وهذه سادس مشاركة لمنتخب السعودية في كأس العالم، حيث كان أفضل إنجازاته التأهل لدور الـ16 في أول مشاركة في 1994.