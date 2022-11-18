شباب العراق في تركيا استعداداً لنهائيات آسيا

وذكر اتحاد كرة القدم العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "منتخب الشباب توجه إلى انطاليا للدخول في معسكر تدريبي للفترةِ من 18 من الشهر الحالي حتى الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا التي ستستضيفها أوزبكستان في شهر آذار/ مارس من العام المقبل".ويتضمنُ المعسكرُ، وفق البيان، "خوضَ أربع مبارياتٍ وديةٍ من بينها مواجهة منتخبِ تركيا للشباب، وكذلك ثلاثة أنديةٍ تركية".وأوضح، أن "وفدُ منتخبنا المُغادر إلى تركيا ضمّ (٢٣) لاعباً، بالإضافةِ إلى الجهازين الفنيّ والإداري، وسيلتحق بالوفدِ (٣) لاعبين محترفين هم كلٌ من (شربل شمعون) المحترف في الدوري الأسترالي، ولاعب غوتبيرغ السويديّ (مهيب خلف) و(آدم رشيد)".يذكرُ أن منتخبَ الشباب سيلعبُ نهائياتَ كأس آسيا في المَجموعةِ الأولى إلى جانبِ البلد المضيف أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا.