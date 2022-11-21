بعد الغاء ودية البصرة.. كوستاريكا تعد بإعادة المبالغ المالية الى العراق

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الاتحاد الكوستاريكيّ زار رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القَدم عدنان درجال في مقرّ إقامته في قطر بحُضورِ رئيسِ الاتحادِ الكويتيّ".وأكدَ رئيسُ الاتحاد الكوستاريكيّ، وفق البيان، "حِرصه الكبير على إدامةِ العلاقات الطيبةِ مع الاتحادِ العراقيّ، ووعدَ بإعادةِ جميع المبالغ الماليّةِ التي تسلمها الاتحادُ الكوستاريكيّ نتيجة إلغاءِ المُباراةِ الدوليّةِ الوديّةِ أمام منتخبنا التي كانَ من المُفترض إقامتها في مَلعبِ المدينة الرياضيّةِ في البصرة".وكان من المقرر أن يخوض المنتخب العراقي مباراته الودية الأولى بقيادة المدرب الإسباني الجديد خوسيوس كاسياس، الخميس الماضي، أمام المنتخب الكوستاريكي على ملعب "جذع النخلة" في البصرة. لكن المباراة ألغيت بعد أن رفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازات الوفد في الحدود العراقية وطلب أن يدخل ويخرج دون ختم الجواز.