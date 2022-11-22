ويلتقي منتخب "راقصي التانغو" مع "الأخضر"، اليوم الثلاثاء، على أرضية استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.وقال ميسي، خلال مؤتمر صحفي، لوسائل الإعلام: "نشعر بسعادة كبيرة في المجموعة، ستكون مباراة (السعودية) صعبة، فهي تعني بداية كأس العالم، بالنسبة للعديد من اللاعبين، ستكون هذه أول تجربة لهم في البطولة، سنلعب كما كنا نفعل".ونفى قائد منتخب الأرجنتين، إصابته، وذلك بعدما أثارت صورة متداولة له خلال تدريبات الاثنين، قلقا وتساؤلات بشأن معاناته من تورم في كاحله الأيسر.وفي بطولة كأس العالم الخامسة له، باحثا عن اللقب الأول، وصف ميسي نفسه بأنه أمام فرصته الأخيرة لحمل الكأس الأهم في تاريخ كرة القدم.وبعد أن تدرب بعيدا عن زملائه في الفريق، الاثنين، دخل ميسي غرفة الملابس وغمز بعينيه وأصر على أنه في حالة بدنية مثالية.وقال النجم الذي يبلغ من العمر 35 عاما: "أشعر أنني بحالة جيدة نفسيا وجسديا، سمعت ما يقال عن أنني تدربت بعيدا لأنني تعرضت لإصابة ولكن لا يوجد شيء غريب، إنه مجرد إجراء احترازي، ولا توجد مشكلة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".وقال: "هذه لحظة خاصة، بالتأكيد مع آخر بطولة كأس عالم لي، فرصتي الأخيرة للحصول على ما نريده".وأضاف "لا أعرف ما إذا كانت هذه هي أسعد لحظة في حياتي، ولكنني أشعر أنني بحالة جيدة جدا وأكثر نضجا. أحاول أن أعيش كل لحظة بأقصى استفادة وأن أستمتع بها".وسجل ميسي 91 هدفا في 156 مباراة دولية، ويطمح لرفع لقب المونديال للمرة الأولى.