برشلونة يقسو على الريال ويحرز "كأس السوبر"

تغلب برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (3-1)، وتوج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي الكتالوني.

وأقيم اللقاء على استاد الملك فهد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وسجل أهداف برشلونة، جافي وليفاندوفسكي وبيدري في الدقائق 33 و45 و69، وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 93.

