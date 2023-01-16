برشلونة يقترب من ضم الارجنتيني جيانلوكا بريستاني

وذكرت قناة النادي التلفزيونية أن جيانلوكا بريستاني سينتقل إلى نادي برشلونة، بعدما ظهر لأول مرة مع ناديه في دوري الدرجة الأولى بعمر 16 عامًا وثلاثة أشهر، وظهر لأول مرة في كأس ليبرتادوريس ليثبت أنه أحد جواهر كرة القدم في أمريكا الجنوبية.وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن "أندية كبيرة أخرى مثل ريال مدريد وضعت أنظارها بالفعل على الجناح الشاب، وكان بإمكان وكيله أعماله رولاندو زاراتي، وهو لاعب سابق للنادي الملكي تسهيل انتقاله لريال مدريد".لكن في النهاية سيختار الانتقال إلى برشلونة الذي سيدفع 3 ملايين يورو مقابل التعاقد مع بريستاني.وكان ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع الشاب البرازيلي الواعد إندريك من بالميراس البرازيلي الشهر الماضي ليتفوق على مجموعة من الأندية الأوروبية البارزة التي أبدت إعجابها باللاعب.وسينضم المهاجم البالغ عمره 16 عاما إلى بطل إسبانيا وأوروبا في يوليو/ تموز 2024؛ بسبب قواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) التي تحظر سفر اللاعبين القصر للعب في الخارج.وذكرت تقارير أن "ريال مدريد ظفر بخدمات إندريك متفوقا على أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الذين كانوا يطاردون اللاعب الشاب".وتغلّب برشلونة على ريال مدريد 3/1 في نهائي كأس السوبر الإسبانية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك عندما هز غافي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري الشباك ليفوز الفريق الكتالوني في الكلاسيكو وبلقب كأس السوبر.