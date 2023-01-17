أبرزهم فالفيردي ومودريتش.. تقارير اسبانية: 13 لاعبًا "خارج الخدمة" في ريال مدريد

وقالت الصحيفة إن 13 لاعبًا في كتيبة أنشيلوتي باتوا خارج نطاق الخدمة، وسقطوا في حالة من الانهيار، منذ الأسابيع الماضية، وتحديدًا منذ عودة النشاط بعد بطولة كأس العالم قطر 2022.وأردفت الصحيفة أن أنشيلوتي قال في عدة مناسبات قبل المونديال القطري: "لا نعرف كيف سيعود اللاعبون المشاركون في كأس العالم إلى المنافسة"، معللة تصريحات الإيطالي بالإشارة إلى أنه "خمّن بالفعل أن ريال مدريد قد يواجه مشكلات بدنية للاعبيه بعد المونديال".واستطردت الصحيفة أن هناك المزيد من الأسباب لتراجع ريال مدريد، أهمها أن أكثر من نصف لاعبي الفريق ليسوا في أفضل مستوياتهم، وبعض اللاعبين عادوا مِن الإصابة في الآونة الأخيرة، ولم يستعيدوا مستواهم الكامل، وآخرين ليسوا في حالة جيدة، كما أشارت الصحيفة لوجود لاعبين ربما لا يكونوا متناسبين مع خطط أنشيلوتي.وبينت الصحيفة أن كلًا من داني كارفخال، وأنطونيو روديغر، وفيديريكو فالفيردي، ولوكا مودريتش، وإدواردو كامافينغا، متأثرين بدنيًا بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم.وأكملت أن إدين هازارد وألفارو أودريوزولا وخيسوس فاييخو وماريانو دياز حاول معهم أنشيلوتي كثيرًا، لكنهم لا يستغلون أي فرصة لإثبات قدراتهم الفنية.وأضافت أن فيرلاند ميندي ما يزال بعيدًا جدًا عن مستواه، منذ استبعاده من قائمة منتخب فرنسا التي شاركت في بطولة كأس العالم 2022.وختمت الصحيفة أن أوريلين تشواميني ودافيد ألابا ولوكاس فاسكيز يعانون من الإصابة التي ضربتهم في توقيت صعب جدًا.