كلوب يعلن الحرب على نجوم ليفربول: لن أرحل.. ستتغير الكثير من الأشياء

ويقدم ليفربول موسما متذبذبا لا سيما على صعيد المحلي، حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 18 مباراة بفارق 19 نقطة عن أرسنال المتصدر، حيث ابتعد عن صراع اللقب بتحقيقه 8 انتصارات و4 تعادلات مقابل 6 هزائم، آخرها أمام برايتون في الجولة الـ20 بنتيجة 0-3.بينما ودع الفريق كأس الرابطة التي يحمل لقبها بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-3 في ثمن النهائي، ويسير بالكاد في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يخوض مباراة إعادة على أرض ولفرهامبتون (الثلاثاء) بعد انتهاء مباراتهما الأولى على ملعبه أنفيلد بالتعادل 2-2 في مباراة كان الضيوف الأقرب للفوز بها.وفي تصريحات نارية للصحفيين، قبل مباراة ولفرهامبتون أكد كلوب أنه لم يعد مخلصا للغاية للنجوم القدامى بالفريق بعد تراجع أدائهم خلال الموسم الحالي، لكن عدم وجود بدائل مناسبة لتعويضهم هو ما يدفعه لاستمرار الاعتماد عليهم في المباريات.وقال المدرب الألماني "أنا مخلص، وأعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مخلصين، لكنني لم أعد مخلصا للغاية في الفترة الحالية".وأضاف: "إذا كان لديك لاعب جيد قدم الكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم ربما أصبحت تعتقد أن هذا هو كل شيء بالنسبة له الآن، فإذا تمكنت من استبداله بلاعب آخر يكون ذلك أمرا منطقيا من الطرفين".ويعيش نجوم ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح حالة من انعدام الوزن خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى ذروتها في لقاء برايتون الأخير، والذي ظهروا فيه في أسوأ حالاتهم، وكان الفرعون هو صاحب أسوأ تقييم بحصوله على 5.8 درجة، وفقا لتقييم شبكة هوسكورد العالمية.وأكمل مدرب ليفربول: "إذا لم تتمكن من إحضار أي شخص، فلا يمكنك إبعاد آخر، وهذا بالضبط هو الوضع الحالي داخل أنفيلد".وواصل المدير الفني الألماني الحديث بشأن مستقبله قائلا: "على حد علمي، وبحسب ما أسمعه، فإنني لن أرحل، وهذا يعني أنني ربما يتعين علي تغيير العديد من الأشياء، وهو ما سنراه، لكنه شيء للمستقبل وسيحدث في الصيف في أغلب الأحوال".يذكر أنه قبل توليه قيادة ليفربول، كان كلوب يعمل مدربا لبروسيا دورتموند، وقاده للفوز بلقبين في الدوري الألماني والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه غادر عندما احتل الفريق المركز السابع في المسابقة المحلية.وعن إمكانية تكرار الأمر في ليفربول قال كلوب الذي يستمر عقده الحالي حتى عام 2026: "عندما رحلت عن دورتموند قلت إن هناك شيئا ما يجب أن يتغير، وكان الوضع مختلفا هناك لكنه مشابه بطريقة ما.. فالمعادلة وقتها كانت إما أن أرحل.. أو يتم تغيير الكثير من الأشياء، ثم انتهى الامر بعدها.وخاض محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفا، مع ليفربول 27 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 6، بينها 18 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 7 أهداف فقط وصنع 4.وكان صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وقاد الفريق من وقتها لتحقيق 7 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020، وتوج هدافا للبطولة الأخيرة 3 مرات، وقام النادي الصيف الماضي بتجديد عقده ليمتد حتى عام 2025 وفقا لتقارير.