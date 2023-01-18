السيتي يبدي اهتمامه بجناح نابولي.. ما موقف جوارديولا؟

ويقدم كفاراتسخيليا (21 عامًا) مستويات مميزة للغاية مع نابولي هذا الموسم، ساهمت في وضع الفريق على صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 9 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، كما قادته لعبور دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على رأس مجموعته.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "كفاراتسخيليا جذب أنظار بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الذي قرر مراقبة مستواه حتى نهاية الموسم الجاري".وأضافت الصحيفة، أن "كفاراتسخيليا تميز بأسلوبه الشجاع وجاذبيته على الكرة، وهي الأمور التي يحبها جوارديولا".وسجل اللاعب الملقب بـ "كفارادونا"، من قبل مشجعي نابولي، نسبة إلى أسطورة النادي الراحل دييجو أرماندو مارادونا، سبعة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة في 15 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.وفي دوري الأبطال، أنهى نابولي مرحلة المجموعات بالفوز في خمس من مبارياته الستة، ليضرب موعدًا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني في دور الـ16.