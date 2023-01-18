لقطة جديدة من مبابي تثير الجدل حول انتقاله لريال مدريد

وقام النجم الفرنسي بلفتة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإسبانية خلال تواجده في قطر مع باريس سان جيرمان، استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة ودية ضد نجوم فريقي الهلال والنصر.وحضر مبابي رفقة لاعبي ال "بي إس جي" للتوقيع على القمصان للجماهير، وصرخ أحد الجماهير الحاضرة لمبابي، قائلا باللغة الإنجليزية: "اذهب لريال مدريد".ورد مبابي برفع إبهامه إليه، وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هذه اللفتة من المؤكد أن تزيد من الشائعات حول توقيع النجم الفرنسي لريال مدريد".يذكر أن مبابي أغلق الباب في وجه ريال مدريد الصيف الماضي، وقرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لكن ظهرت تقارير جديدة مؤخرا تفيد بأن الميرنجي ما زال مهتما بضم النجم الفرنسي.