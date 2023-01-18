وبحسب خبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو، فإن أتلتيكو مدريد على أعتاب حسم صفقة ديباي، حيث وصل للمراحل الأخيرة من المفاوضات مع برشلونة.وأضاف: "ديباي سينضم لصفوف أتلتيكو مدريد بشكل دائم مقابل 3 ملايين يورو".وتابع: "ديباي توصل لاتفاق تام على البنود الشخصية مع أتلتيكو مدريد، حيث لا يريد سوى اللعب في صفوف الروخيبلانكوس، ومن المقرر الإعلان الرسمي قريبا".وغاب ديباي عن المران الأخير لبرشلونة، قبل مواجهة سبتة غدا الخميس، بدور ال16 لكأس ملك إسبانيا.