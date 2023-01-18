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بـ"ثمن هزيل".. برشلونة يتخلى عن مهاجمه
Alsumaria Tv
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كشف تقرير صحفي، عن اقتراب الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة، من الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات في شهر كانون الثاني الجاري.
وبحسب خبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو، فإن أتلتيكو مدريد على أعتاب حسم صفقة ديباي، حيث وصل للمراحل الأخيرة من المفاوضات مع برشلونة.
وأضاف: "ديباي سينضم لصفوف أتلتيكو مدريد بشكل دائم مقابل 3 ملايين يورو".
وتابع: "ديباي توصل لاتفاق تام على البنود الشخصية مع أتلتيكو مدريد، حيث لا يريد سوى اللعب في صفوف الروخيبلانكوس، ومن المقرر الإعلان الرسمي قريبا".
وغاب ديباي عن المران الأخير لبرشلونة، قبل مواجهة سبتة غدا الخميس، بدور ال16 لكأس ملك إسبانيا.
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