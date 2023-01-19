"خليجي 25".. محافظ البصرة: ستلغى المباراة النهائية في هذه الحالة

السومرية نيوز – محليات



قال محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، انه في حال استمر التدافع والزخم الجماهيري امام بوابات المدينة الرياضية وتسجيل حالات وفاة جديدة قد تلغى أو تتأجل المباراة النهائية بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.



وقال العيداني في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "نأسف لسماع الاخبار التي تتحدث عن تسجيل وفاة وإصابات بين الجماهير الرياضية، وفي حال استمر التدافع والزخم الجماهيري امام بوابات المدينة الرياضية وتسجيل حالات وفاة جديدة قد تلغى أو تتأجل المباراة النهائية بين المنتخب العراقي ونظيره العماني".

وتحشدت الجماهير العراقية منذ الصباح الباكر، امام أبواب ملعب "جذع النخلة" الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره العماني والتي من المقرر اقامتها في تمام السابعة مساء اليوم.