رونالدو يعلق على مواجهة ميسي ورفاقه (صور)

علق كريستيانو رونالدو على مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه، في "مباراة كأس موسم الرياض"، بين نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

والتي انتهت بفوز الأخير بـ5 أهداف مقابل 4، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، مساء يوم الخميس.



ونشر النجم البرتغالي عبر حسابه في موقع "تويتر" صورا، إحداها تجمعه مع النجم الأرجنتيني، وعلق قائلا: "سعيد بالعودة إلى الملاعب وتسجيل الأهداف، ومن اللطيف رؤية بعض الأصدقاء القدامى".