المغربي حكيم زياش يعود لدائرة اهتمامات ميلان

وكان ميلان حاول ضم زياش خلال الصيف الماضي، لكنه اصطدم بطلبات تشيلسي المالية للتخلي عن اللاعب، ولو على سبيل الإعارة، فضلا عن مسألة راتب الدولي المغربي المرتفع بالنسبة للنادي اللومباردي.لكن الـ10 أيام الكارثية التي عاشها ميلان هذا الشهر، دفعت إدارة النادي لإعادة التفكير في ضم زياش خلال الميركاتو الشتوي الجاري، شريطة عدم مبالغ تشيلسي في مبلغ الإعارة، فضلا عن موافقة اللاعب على خفض راتبه.وعاش ميلان 10 أيام كارثية بدأت بالتعادل 2-2 مع روما في الدوري الإيطالي يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بعدما ظل متقدم في النتيجة بثنائية دون رد حتى الدقيقة 82.بعد ذلك، ودع ميلان كأس إيطاليا في ملعبه أمام تورينو بهدف دون رد، علما بأن الضيوف لعبوا منقوصين العدد نتيجة طرد أحد لاعبيهم في المباراة.وتواصلت النتائج الكارثية بالتعادل 2-2 مع ليتشي في ملعب الأخير، علما بأن ميلان أنهى الشوط الأول متخلفا في النتيجة بثنائية دون رد، قبل أن يختتم هذه الأيام المحبطة بالخسارة القاسية 0-3 يوم الأربعاء الماضي ضد الجار إنتر في كأس السوبر الإيطالي.وتشير تقارير صحفية إلى أن إدارة تشيلسي منفتحة على رحيل زياش، خاصة بعد ضم الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك مقابل 100 مليون يورو.يذكر أن زياش خاض مع تشيلسي هذا الموسم، 14 مباراة بكل المسابقات، لم يسجل فيها أي هدف واكتفى بصناعة هدف يتيم جاء في المواجهة الأخيرة للفريق ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.