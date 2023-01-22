مشكلة تواجه مدرب النصر في أول ظهور رسمي لرونالدو

ويفتقد العالمي، 4 من عناصره الأجنبية الأساسية المؤثرة، حيث يغيب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته بكسر في المرفق، الظهير الأيسر الإيفواري جسيلان كونان للإصابة، بخلاف المحور البرازيلي لويس جوستافو الموقوف لتراكم الكروت.وزاد المدافع الإسباني ألفارو من مشاكل النصر، بعد تغيبه عن آخر حصتين تدريبيتين بسبب معاناته مع الإصابة.واستقر المدرب الفرنسي، على التشكيلة الأساسية التي ستواجه الاتفاق ويقودها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول الرسمي بقميص النصر، وسيعوض الحارس الشاب نواف العقيدي غياب أوسبينا.فيما سيواصل علي لاجامي شغل مركز الظهير الأيسر، وسيتواجد عبد المجيد الصليهم بجانب عبد الله الخبيري في خط الوسط، بينما قرر الاعتماد على المدافع عبد الله مادو لتعويض ألفارو.وواصل النصر تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، حيث قسم الحصة التدريبية لـ3 أقسام بدأت بتدريبات لياقية، أتبعها حصة تكتيكية وختمها بمناورة.وضم جارسيا، الظهير الأيمن نواف بوشل لقائمة الفريق بعد انضمامه للنصر قبل يومين قادما من الفتح.ومن المتوقع أن يدخل جارسيا المباراة بالتشكيلة التالية:حراسة المرمى: نواف العقيدي.الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم، مشاريبوف، تاليسكا، بيتي.الهجوم: كريستيانو رونالدو.