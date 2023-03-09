بعد تراجع مستوى الملكي.. فينيسيوس: علينا الفوز مجددا

وقال فينيسيوس في تصريحات نقلها موقع النادي الإلكتروني: "آمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المنوال حتى نهاية الموسم، وأريد مساعدة الفريق والمشجعين ومواصلة القتال من أجل كل شيء، يجب أن نفوز مجددا ونلعب بشكل جيد".وأضاف بعد حصوله على جائزة "لاعب 5 نجوم"، كأفضل لاعب في الدوري الإسباني، لشهر فبراير/شباط: "علينا أن نستمر على هذا النحو حتى نتمكن من الفوز حتى نهاية الموسم".ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.