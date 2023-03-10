جالتيه بشأن رحيل مبابي عن باريس: لست مضطرًا لأقناعه بالبقاء

وقال جالتيه في مؤتمر صحفي:"لست مضطرًا لمحاولة إقناع مبابي، بالتأكيد أي لاعب سيكون محبطًا بعد الخروج من البطولة".وأضاف : "كيليان لاعب في باريس ويؤدي بكل قوة والتزام، ويحاول في كل مباراة أن يقدم أفضل أداء، ولديه إصرار على النجاح والارتقاء بفريقه إلى أبعد نقطة".وتابع :"ما ينقصنا؟ لقد عانينا من غيابات عديدة في مباراتي بايرن ميونخ، خسرنا كيمبيمبي ونيمار قبل مواجهة الإياب، كما خرج ماركينيوس وأشرف حكيمي وموكيلي بسبب الإصابة".وأتم جالتيه "مع هذا النقص العددي الحاد، بات الفريق أضعف، ولم أتمكن من تدوير التشكيل الأساسي لمواجهة الإرهاق في هذا الموسم الاستثنائي، حيث أن هناك بعض اللاعبين خاضوا 45 مباراة حتى مارس/آذار الجاري، وهذا معدل ضخم جدا".